Skispringer Peter Prevc hört zum Saisonende auf

Der ehemalige Vierschanzentournee-Sieger Peter Prevc beendet nach der laufenden Saison seine Karriere. Das verkündete der Slowene am Dienstag via Instagram und bei einer Pressekonferenz. Seinen letzten Wettkampf wird er voraussichtlich bei seinem Heim-Weltcup, dem letzten Springen der Saison, in Planica am 24. März absolvieren.