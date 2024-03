Entscheidung über Horngacher-Verlängerung nach Saisonende

Die Entscheidung über die weitere Zusammenarbeit zwischen Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher und dem Deutschen Skiverband (DSV) fällt erst nach dem Weltcup-Finale in Planica (22. bis 24. März). Dies sagte DSV-Sportdirektor Horst Hüttel am Rande des Weltcups in Trondheim dem ZDF. Laut Hüttel sehe es aber derzeit nach einer Verlängerung des auslaufenden Vertrags mit dem Österreicher aus.