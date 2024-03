Wellinger mit Podestchance - Hörl führt

Vier DSV-Adler im Finale: Oldie Kasai glänzt

Altmeister Noriaki Kasai, der sich zurück ins japanische A-Team gekämpft hatte und in Lahti seinen erste Weltcup in Europa seit fünf Jahren bestreitet, kam in seinem 573. Weltcupspringen auf Rang 25 und steht damit im zweiten Durchgang.