"Two-Nights-Tour": Schmid führt deutsches Aufgebot an

Die Gesamtweltcupführende Katharina Schmid führt das Aufgebot der deutschen Skispringerinnen bei der „halben Vierschanzentournee“ an. Neben der Weltmeisterin sind bei den Springen am Dienstag (16.20 Uhr) in Garmisch-Partenkirchen und am Mittwoch (16.15 Uhr/beide ARD und Eurosport) in Oberstdorf unter anderem auch die Weltcup-Vierte Selina Freitag (Oberwiesenthal) und Juliane Seyfarth (Ruhla) Teil des deutschen Kaders.