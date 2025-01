Skispringen: Eisenbichler und Leyhe in Willingen dabei

SID 29.01.2025 • 13:43 Uhr Die formschwachen Routiniers dürfen in Hessen über das Kontingent der nationalen Gruppe ran.

Die zuletzt formschwachen Routiniers Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe kehren am Wochenende in Willingen zumindest kurzzeitig in den Skisprung-Weltcup zurück.

Die beiden Ex-Weltmeister gehören zum zusätzlichen Aufgebot der „nationalen Gruppe“, das der Deutsche Skiverband zweimal pro Saison als Ausrichter für jeweils ein Springen melden darf - zuvor war dies in Garmisch-Partenkirchen der Fall.

„Willingen ist für mich nicht nur ein Heim-Weltcup, sondern die Schanze, der Ort, an dem ich groß geworden bin – da freue ich mich natürlich besonders drauf“, sagte der gebürtige Hesse Leyhe: „Hier habe ich auch meinen bisher einzigen Einzelsieg erreicht. Auf der Anlage komme ich sogar wieder in Form, wenn ich vorher schlechter springe.“

Leyhe und Eisenbichler (beide 33) hatten ihren Platz im Weltcup-Team nach mäßigen Leistungen um den Jahreswechsel verloren. Um sich für mehr als einen Wettbewerb zurück ins Aufgebot von Bundestrainer Stefan Horngacher zu springen, müssten beide in Willingen wohl in den Top-10-Bereich kommen. Und nur dann bleibt ihnen die Chance auf einen Start bei der WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März) erhalten.

