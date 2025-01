Skispringen: Freitag sorgt für deutsches Top-Resultat

SID 19.01.2025 • 07:48 Uhr In Japan ist nur die Norwegerin Kvandal stärker als die Team-Weltmeisterin.

Skispringerin Selina Freitag nähert sich weiter ihrem ersten Sieg im Weltcup an. Beim Weltcup im japanischen Sapporo flog die Team-Weltmeisterin aus Aue am Sonntag zum vierten Mal in ihrer Karriere auf den zweiten Platz und sorgte damit für das deutsche Top-Ergebnis der ersten Station der Japan-Tour. Der Rückstand auf die norwegische Siegerin Eirin Maria Kvandal war allerdings beträchtlich.

In der Olympia-Stadt von 1972 setzte sich Kvandal bei ihrem fünften Weltcupsieg mit Sprüngen auf 129,5 und 136,5 m (248,4 Punkte) überlegen durch. Freitag, die in der laufenden Saison nur im ersten Springen auf dem Podest gelandet war, kam auf 228,0 Punkte (123,5+126,5). Dritte wurde Kvandals Landsfrau Thea Minyan Björnseth (226,7).

Schmid nur Siebte

Starke Fünfte wurde Agnes Reisch (Isny), die in ihrer Karriere nur an Silvester in Garmisch-Partenkirchen (Platz vier) besser gewesen war. Weltmeisterin Katharina Schmid musste als Siebte ihr schlechtestes Saisonergebnis hinnehmen, bleibt aber die Führende im Weltcup. Verfolgerin Nika Prevc (Slowenien) konnte mit Platz sechs nur wenige Punkte gutmachen.