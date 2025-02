Nach Enttäuschungen! Weltcup-Pause für Paschke

Skispringer Pius Paschke verzichtet nach dem enttäuschenden Wochenende in Willingen auf den Weltcup in Lake Placid/USA. „Wir haben uns in Ruhe besprochen. Pius Paschke wird aus dem Weltcup herausgehen, er wird zu Hause bleiben und ein ruhiges Training machen“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Den Platz des fünfmaligen Saisonsiegers nimmt am kommenden Wochenende Stephan Leyhe ein.

Paschke war in Willingen nur auf den Plätzen 27 und 31 gelandet. „Das war ein sehr enttäuschenden Wochenende“, sagte der 34-Jährige: „Für mich war das eher ein Schritt nach hinten - daher haben wir uns entschieden, dass ich nicht nach Lake Placid fliege. Ich werde in Ruhe die eine oder andere Einheit trainieren, und dann freue ich mich auf Japan.“ In Sapporo findet am 15./16. Februar die Generalprobe für die WM in Trondheim statt.