Weltcup-Premiere der Skispringerinnen in USA verschoben

Die Weltcup-Premiere der Skispringerinnen in Lake Placid ist wegen starker Winde um mehrere Stunden verschoben worden. Weil am frühen Morgen (Ortszeit) nach 90 Minuten nur 14 Springerinnen vom Balken gegangen waren, wird der Wettkampf um 0.15 Uhr MEZ (18.15 Uhr Ortszeit) neu gestartet. Für Weltmeisterin Katharina Schmid und Co. wird es der erste Weltcup am Olympia-Schauplatz von 1932 und 1980.