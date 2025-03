Die Nordische Ski-WM am Mittwoch

Was Sie noch wissen sollten: Zunächst gibt es zwei Halbfinals, die jeweils zwei besten Duos plus insgesamt sechs Zeitbeste erreichen das Finale der besten zehn Teams. Gelaufen wird jeweils im Wechsel eine Runde, jeder Läufer muss diese dreimal absolvieren.

Was Sie noch wissen sollten: Deutschland holte zuletzt fünfmal in Folge WM-Gold, Schmid war bei vier Triumphen dabei. Nun findet der Wettbewerb erstmals auf der großen Schanze statt.

Was Sie noch wissen sollten: Marco Maier ist als Titelverteidiger in der stehenden Klasse bereits in der Qualifikation ausgeschieden. Erstmals in der Geschichte kämpfen auch Para-Sportler bei einer Nordischen WM um Medaillen.