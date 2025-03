Skispringen: Paschke im WM-Einzel wieder dabei

Der 34-Jährige ersetzt im Einzel von der Großschanze am Samstag im Vergleich zum Teamwettkampf Stephan Leyhe.

Der fünfmalige Saisonsieger Pius Paschke kehrt zum letzten WM-Wettbewerb der Skispringer in Trondheim wieder in das deutsche Aufgebot zurück.

Der 34-Jährige ersetzt im Einzel von der Großschanze am Samstag (15.45 Uhr) im Vergleich zum Teamwettkampf Stephan Leyhe. Das erklärte Bundestrainer Stefan Horngacher am Donnerstagabend.

In der von Freitag auf Samstag (14.15 Uhr) verschobenen Qualifikation gehen somit wie schon im Einzel von der Normalschanze Andreas Wellinger, Philipp Raimund, Karl Geiger und Paschke an den Start, für Leyhe ist die WM beendet. Am Freitag wartet ein Ruhetag auf die DSV-Adler.