Furioser Tournee-Triumph! Hannawald fürchtet schon um seinen Nimbus

Martin Hoffmann 29.12.2025 • 19:41 Uhr Domen Prevc gewinnt das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf überlegen. TV-Experte Sven Hannawald traut dem Slowenen nun zu, seinen bislang einzigartigen Rekord zu egalisieren.

Die Wirren um die Disqualifikation von Landsmann Timi Zajc und das unverhoffte Podest für den Deutschen Felix Hoffmann haben es etwas überschattet - aber bei dieser Vierschanzentournee dürfte er alle überstrahlen.

Sloweniens Luft-Magier Domen Prevc lieferte beim Auftakt des Traditionsevents der Skispringer in Oberstdorf eine Flugshow der besonders dominanten Art. Legende Sven Hannawald fürchtet daher schon jetzt um seinen historischen Nimbus.

Vierschanzentournee: Prevc dominiert in Oberstdorf

Der 26 Jahre alte Prevc sprang mit 141,5 und 140,0 bei seinem sechsten Saisonsieg und erstem Tournee-Tageserfolg seiner Karriere in einer eigenen Liga und setzte sich deutlich vor Daniel Tschofenig, Tournee-Titelverteidiger aus Österreich (299,2), durch.

Zehn Jahre nach dem großen Peter könnte der jüngste Prevc-Bruder den goldenen Tournee-Adler zurück in Familienbesitz bringen - fast zehn Meter beträgt Domens Vorsprung schon. „Und er ist auf den kommenden Schanzen sehr stark“, sagte der drittplatzierte Hoffmann.

Wollen er und der fünftplatzierte Philipp Raimund den „Domenator“ wirklich ärgern, müssen sie in Garmisch-Partenkirchen über sich hinauswachsen, wo an Silvester (16 Uhr) die Qualifikation und am Tag darauf das Neujahrsspringen (14 Uhr) stattfindet. Dieses hat seit Hannawald am 1. Januar 2002 kein Deutscher gewonnen.

Hannawald glaubt: Prevc kann ihm nacheifern

Ebenjener Hannawald kommentierte Prevcs Performance am ARD-Mikrofon euphorisch - und hat das Gefühl, dass der Oberstdorf-Sieger nun auch seinem bislang einzigartigen Vierfach-Triumph von 2002 nacheifern könnte.

„Das geht schon auch in die Richtung, dass es sein kann, dass der exklusivste Klub der Welt ein neues Mitglied kriegt“, sagte der 51-Jährige: „Guck dir den Abstand an. Selbst wenn er zu spät springt, wenn er ein Stück zu früh springt, wenn er mal schlechte Bedingungen hat - dann war das vielleicht ein Mal, er hat aber jetzt nicht acht Mal schlechte Bedingungen. Das ist schon eine Dominanz, mein lieber Mann!“

Die kommenden Tage werden zeigen, ob sich die Vorahnung Hannawalds bestätigt.

