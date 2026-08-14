Skispringen: „Surreal!“ Emotionale Rückkehr 545 Tage nach Horror-Sturz

SPORT1 14.08.2026 • 20:38 Uhr Thea Minyan Bjoerseth springt in Lillehammer erstmals seit 545 Tagen wieder von einer Schanze - nach schwerem Sturz in Ljubno.

Thea Minyan Bjoerseth hat auf dem Weg zurück in den Skisprung-Weltcup den nächsten Meilenstein gesetzt: Die Norwegerin sprang in Lillehammer erstmals seit 545 Tagen wieder von einer Normalschanze. Nach monatelanger Reha wagte die 22-Jährige den Sprung im voller Wettkampf-Ausrüstung.

Erst Ende Juni hatte Bjoerseth wieder Schanzenkontakt aufgenommen, damals auf einem kleinen K-10-Objekt. Den ersten Versuch absolvierte sie noch ohne Anzug, im Trainingsdress – ein kontrollierter Schritt in einem vorsichtigen Aufbauprozess. Nun folgte der deutlich größere Schritt am olympischen Komplex von Lillehammer.

Skispringerin nach 545 Tagen zurück

„Es sind 545 Tage seit meinem vergangenen Sprung vergangen. Heute bin ich zurück!“, schrieb Bjoerseth in den sozialen Medien. „Der Weg war lang, voller endloser Arbeit, harter Momente und einer mentalen Herausforderung, wie ich sie mir nie hätte vorstellen können. Ich bin jeder Person dankbar, die mich unterstützt hat und Teil dieser Reise war, die sich wie eine Achterbahnfahrt angefühlt hat“, ergänzte sie – und betonte: „Es ist ein surreales Gefühl, wieder zu springen, aber ich bin glücklich, dass ich es zurück auf die Schanze geschafft habe. Jetzt will ich darauf aufbauen und auf die nächsten Ziele hinarbeiten!“

Bjoerseth arbeitet sich nach einem folgenschweren Sturz im Februar 2025 zurück. Beim Weltcup in Ljubno stand sie in der Finalserie bei 94,5 Metern, ehe sie sich schwer verletzte. Diagnostiziert wurden eine Luxation des linken Knies sowie Risse des vorderen Kreuzbands (ACL), des hinteren Kreuzbands (PCL) und des Innenbands (MCL) – zudem waren beide Menisken betroffen.

Auch der Oberkörper blieb nicht verschont: Bjoerseth zog sich zusätzlich eine Ellbogen-Luxation zu und riss mehrere Bänder. Der Rückschlag traf sie in der bislang stärksten Phase ihrer Karriere: In der Saison 2024/25 stand sie viermal auf einem Weltcup-Podium und lag vor der WM in Trondheim auf Rang fünf im Gesamtweltcup. Sie gehört zwar dem norwegischen Team für 2026/27 an, ein Termin für die Rückkehr in die Wettkämpfe ist aber weiterhin offen.