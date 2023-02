Wrestling: Deutscher Showkämpfer wurde zum Lebensretter

Fans der deutschen Wrestling-Szene kennen ihn als den „Sportlichen Leiter“.

Norman Harras ist ein junger Showkämpfer, aktiv unter anderem bei der größten deutschen Liga wXw, Karriere-Sprungbrett deutschsprachigen WWE-Stars Gunther und Ludwig Kaiser, in der auch viele andere große Namen schon aktiv waren.

Norman Halberschmidt, wie der 26-Jährige eigentlich heißt, spielt bei wXw die Rolle eines arroganten Bösewichts, dem nicht zu trauen ist.

In der Realität hat Harras sich im vergangenen Jahr als Lebensretter ausgezeichnet: Er half einer an Blutkrebs erkrankten Person mit einer Knochenmarkspende - so wie in dieser Woche Fußballer Willi Orban von RB Leipzig. Zusammen mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) hat Harras seine Geschichte vor einigen Wochen öffentlich gemacht.

Knochenmarkspende: Norman Harras überwand Bedenken

Der in Rüthen bei Soest in Nordrhein-Westfalen geborene Harras hatte sich schon 2016 in der Spenderdatei registriert - und opferte sechs Jahre danach ein paar Kampfabende, als er die Nachricht kam, dass er einem genetisch zu ihm passenden Patienten helfen können würde.

Bevor sich die konkrete Situation aufgetan hatte, hatte Harras noch Bedenken, ob eine Knochenmarkentnahme mit seinen Verpflichtungen im Ring vereinbar sein würden: „Wegen meines vollen Terminkalenders in der Wrestling-Saison hatte ich da ein paar Sorgen. In den Shows wird man häufig auf den Rücken geworfen.“

Als er dann jedoch vor der Wahl stand, zögerte er nicht mehr und ließ den Eingriff im Mai 2022 in Köln vornehmen: „Mir war dann in dem Moment sofort klar: Ich mache es trotzdem und verzichte dafür auf einige Auftritte. Wrestling-Shows kommen noch viele, doch hier ging es um Leben und Tod. Zwei Wochen später stand ich schon wieder in Dänemark ohne Probleme im Ring. Ich habe somit bedeutend weniger Auftritte verpasst als befürchtet.“

Norman Harras wurde mit einer Knochenmarkspende zum Lebensretter

Appell an Wrestling-Fans

Die lebensbedrohlich erkrankte Person, der Harras half, ist ein Mann aus Deutschland. Seine Identität kennt er aufgrund der Vorgaben noch nicht, würde das aber zu gegebener Zeit gern nachholen.

„Ich hoffe, dass er den Blutkrebs in den Schwitzkasten nimmt und die Erkrankung gut übersteht“, sagt er: „Gerne würde ich ihn nach der Anonymitätsfrist kennenlernen. Vielleicht kann ich ihn ja sogar mal zu einer unserer Shows mitnehmen.“

