AEW Dynamite: Neue Fehden für CM Punk, Bryan Danielson - und heiße Andeutungen

In einem weiteren Backstage-Segment mit den Bucks drohte Fish den Gegnern Jungle Boy und Luchasaurus eine Demütigung an - und wollte seine Worte mit dem Satz „That is undisputed“ beschließen. Die Bucks jedoch schnitten ihm das Wort ab, dieser Ausdruck sei „hier nicht erlaubt“ (was auch eine Anspielung darauf war, dass WWE die Rechte an der Undisputed Era hat).