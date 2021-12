AEW: Jim Ross besiegt Krebs und kehrt in Kommentatoren-Job zurück

Der 69-Jährige teilte am Mittwoch mit, dass er nach einer Strahlenbehandlung seiner Hautkrebs-Erkrankung „krebsfrei“ sei. Am selben Abend feierte er in seiner Wahlheimat Jacksonville ein umjubeltes Comeback und nahm bei der letzten Ausgabe der TV-Show Dynamite im Jahr 2021 wieder am Pult Platz.