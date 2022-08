AEW Dynamite: Adam Cole sorgt bei Comeback für Schockmoment

Auch das Verhältnis von Page und den Young Bucks ist eine immer wieder thematisierte Langzeitstory, die auch eine Rolle in der großen und meisterhaft erzählten Titelfehde zwischen Page und Omega im vergangenen Jahr spielte: Ein Schlüsselmoment des Titelgewinns Pages bei All Out 2021 war, dass die Bucks am Ende aus alter Verbundenheit nicht zu Gunsten von Omega eingriffen und Page demonstrativ gewähren ließen.