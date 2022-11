AEW Dynamite: Deutschsprachiger Wrestling-Star zwingt lebende Legende zur Aufgabe

Castagnoli holte sich damit Rückenwind für den Pay Per View Full Gear am Samstag: Dort treffen alle vier Beteiligten in einem Vierkampf um den Titel aufeinander. Womöglich ist der Kampf aber auch nur die Vorstufe für den Event ROH Final Battle im Dezember, für das ein Einzel-Rückmatch zwischen Castagnoli und dem als „Schänder“ des Erbes der von AEW gekauften Liga ROH dargestellten Jericho ein logischer Schlusspunkt wäre.