AEW Dynamite: Emotionale Titel-Überraschung beim WWE-Rivalen

Für die Dynamite-Show am Mittwoch in einer Woche vor ungewohnt großer Kulisse im Kia Forum in Los Angeles war vorab ein Match von Monés früherer WWE-Kollegin Saraya (Paige) mit einer Mystery-Partnerin gegen Britt Baker und Damenchampion Jamie Hayter angekündigt. Nun wurde aber nicht Moné, sondern Ex-AEW-Damenchampion Toni Storm als Saraya-Partnerin enthüllt - in einem Segment, in dem Saraya Storm Ex-Damenchampion Hikaru Shida vorzog.