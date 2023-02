AEW Dynamite endet mit üblem Anblick: Wrestling-Topstar verletzt sich heftig

Jon Moxley zieht sich heftige Wunde zu

Dass Moxley bluten sollte, war offensichtlich geplant, ob die Wunde so krass gedacht war, wie sie am Ende aussah, blieb fraglich. So oder so war es für Fans dieser Art von Matches ein Blickfang und Werbung für den Showdown der beiden am 5. März beim Pay Per View Revolution: Die Dauerrivalen sollen ihre Fehde dort in einem „Texas Death Match“ beenden, das in einem klassischen K.o. enden muss - eine Blutschlacht ist zu erwarten.