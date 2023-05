AEW Dynamite: WWE-Rivale enthüllt nächste große Neuigkeit

Am Morgen machte WWE-Rivale AEW die wegweisende Einführung der neuen TV-Show Collision offiziell, am Abend folgte eine große Story-Entwicklung.

Bei AEW Dynamite gab es nach fast drei Jahren die lang ersehnte Reunion in der Gruppierung The Elite: Der zurückkehrende Hangman Page kam den Kernmitgliedern Kenny Omega und The Young Bucks in ihrer Fehde gegen den Blackpool Combat Club zu Hilfe. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Hangman Page ist offiziell wieder Teil von The Elite

Page hatte zuletzt mehrere Wochen pausiert, nach einer inszenierten Attacke des BCC, in der sein Auge mit einem Schraubenzieher bearbeitet wurde.

Der frühere World Champion kam nun mit einer Augenklappe zurück und operierte erstmals als Team mit seinen alten Freunden, die vergangene Woche von ihrem bisherigen Manager Don Callis verraten worden waren.

Nun steht das nächste große Match für den Pay Per View Double or Nothing am 27. Mai: Page, Omega und die Bucks fordern die früheren WWE-Stars Jon Moxley, Bryan Danielson und Claudio Castagnoli (früher: Dean Ambrose, Daniel Bryan und Cesaro) sowie Youngster Wheeler Yuta in einem Anarchy in the Arena Match ohne Regeln.

Es deutet sich außerdem auch an, dass die Fehde zwischen Elite und BCC dann auch bei Blood and Guts weitergehen wird, der an die von Ex-WWE-Rivale WCW erfundenen „War Games“ angelehnten Frühjahrstradition von AEW.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 17. Mai 2023:

Orange Cassidy & Darby Allin besiegen Big Bill & Lee Moriarty

Sammy Guevara besiegt Exodus Prime

Ruby Soho & Toni Storm besiegen Britt Baker & Hikaru Shida

Falls Count Anywhere Match: Roderick Strong besiegt Chris Jericho

Jack Perry besiegt Rush