AEW: Ex-WWE-Star feiert sein Comeback bei Dynamite - Gerüchte um Milliarden-Beben

Eine neue Ära bei WWE-Rivale AEW nimmt Formen an - und mehrere Comebacks sind offensichtlich ein Teil davon.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite stellte Ligaboss Tony Khan für kommende Woche eine der „wichtigsten Ankündigungen in der Geschichte von AEW“ in Aussicht. Allem Anschein nach geht es um die neue, samstägliche TV-Show Collision, die laut Medienberichten am 17. Juni debütieren soll - in Chicago, der Heimat CM Punks, dessen Comeback als sicher gilt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Die Ankündigung ist offenbar auch verknüpft mit dem neuen TV-Deal von AEW. Es gibt inzwischen das spektakuläre Gerücht, dass er 1 Milliarde Dollar schwer sein soll.

Khan machte klare Andeutungen, dass es bei der Ankündigung um „mehr Inhalte“ gehe, die seine Liga produzieren werde und für die „die Stars Schlange stehen“. Er untermauerte es mit Comeback-Inszenierung zweier früherer Champions - darunter ein Name, der auch WWE-Fans vertraut ist.

Miro und Thunder Rosa zurück bei AEW

Miro, der ehemalige Rusev, zeigte sich bei Dynamite und steuerte in einem Backstage-Segment kommentarlos Khans Büro an. Dasselbe tat später der frühere Damenchampion Thunder Rosa. Beide waren seit dem vergangenen Sommer nicht mehr im AEW-Ring im Einsatz - Rosa wegen einer Rückenverletzung, Miro angeblich auch wegen kreativer Differenzen.

Nun werden beide wohl bald ihr Ring-Comeback feiern, Miro ist dabei auch als möglicher Kontrahent für die Comeback-Fehde Punks im Gespräch.

Ob es sich bei Miro um das „Debüt oder Comeback eines großen Namen“ handelt, das AEW neben Punk bei Collision enthüllen will, oder ob es sich dabei um eine andere Person handelt, ist unklar.

Neuer TV-Deal 1 Milliarde Dollar schwer?

Immer klarer deutet sich derweil an, dass im Lauf der kommenden Woche der neue TV-Deal mit Medienpartner Warner Brothers Discovery, der Wrestling Observer vermeldet, dass dieser bei dem so genannten Upfront-Event am kommenden Mittwoch im New Yorker Madison Square Garden enthüllt werden soll, einer Messeveranstaltung für Werbekunden.

Unter US-Journalisten kursiert die Behauptung, dass der Gesamtumfang (Dynamite, Collision, die Freitagsshow Rampage, Streaming-Rechte) die Summe von eine Millarde Dollar über die volle Laufzeit überschreiten soll. Fightful berichtet, dass dies die Dimension sein „könnte“, auch der Podcaster Andrew Zarian, der bei dem Thema diverse „Scoops“ hatte, machte via Twitter vielsagende Andeutungen, AEW und Warner haben das Gerücht bis jetzt unkommentiert gelassen.

AEW nimmt mit den US-Senderechten für Dynamite aktuell 175 Millionen Dollar über vier Jahre ein (bis Ende 2023), die Zahlen, die nun im Raum stehen würden eine signifikante Steigerung der Konkurrenzfähigkeit des Anfang 2019 gegründeten WWE-Konkurrenten darstellen.

WWE nimmt mit den Shows RAW und SmackDown sowie dem Streaming-Portal WWE Network aktuell insgesamt 3 Milliarden Dollar über 5 Jahre ein. Mit den nächsten, für den Herbst 2024 zu verhandelnden TV-Deals ist auch beim Marktführer nochmal ein großer Sprung zu erwarten - nicht zuletzt wegen des aktuellen Zuschauerbooms dort.

Im Zuge des neuen AEW-Deals hat der Rivale soeben die YouTube-Shows Dark und Dark: Elevation eingestellt, angeblich aufgrund neuer Exklusivitätsvereinbarungen mit Warner. Einen weiteren Meilenstein gibt es demnächst mit dem Europa-Debüt All-In im Londoner Wembley-Stadion, für das AEW mittlerweile um die 69.000 Tickets verkauft haben soll.

Don Callis wendet sich gegen Kenny Omega

Auch im Ring war die aktuelle Dynamite-Ausgabe aus Detroit ereignisreich und endete mit einem großen Schockmoment: Der frühere World Champion Kenny Omega wurde verraten von seinem langjährigen Manager, Mentor und Freund Don Callis.

Callis attackierte Omega in dessen Match gegen Rivale Jon Moxley mit einem Schraubenzieher und kostete ihn so den Sieg. Omega war in einem Steel Cage Match gegen Moxley angetreten und stand nach seinem Finisher One Winged Angel vor dem Triumph über den Vertreter des mit Omegas Elite-Gruppierung rivalisierenden Blackpool Combat Club.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 10. Mai 2023:

Claudio Castagnoli besiegt Rey Fenix

AEW International Title Match: Orange Cassidy (c) besiegt Daniel Garcia

No Holds Barred Match: Julia Hart besiegt Anna Jay

AEW Trios Title Match: The House of Black besiegen Bandido & The Best Friends