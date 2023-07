AEW Dynamite: Comeback und Debüt! Spektakuläre Doppel-Enthüllung beim WWE-Rivalen

Eines der größten Matches des Wrestling-Jahres steht unmittelbar bevor - und mit einer spektakulären Doppel-Enthüllung hat WWE-Rivale AEW die Fronten geklärt.

Bei der TV-Show Dynamite offenbarte AEW die letzten beiden Teilnehmer des Käfig-Krachers „Blood and Guts“, sowohl der Blackpool Combat Club um den früheren AEW- und WWE-Champion Jon Moxley (ehemals: Dean Ambrose) als auch The Elite um Rivale Kenny Omega stellten ihre fünften Männer vor. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Beim Blackpool Combat Club entert Omegas alter Rivale Pac die an den inzwischen auch bei WWE groß vermarkteten WCW-Klassiker „War Games“ angelehnte Schlacht in zwei Ringen und zwei Käfigen. The Elite konterte mit einem absoluten Hochkaräter, der ein langjähriger Weggefährte Omegas ist und nun sein AEW-Debüt feiern wird: „Golden Star“ Kota Ibushi!

Pac und Kota Ibushi entern Blood and Guts

Für den britischen Ausnahmewrestler Pac ist Blood and Guts der erste große Auftritt seit der großen Best-of-7-Matchserie zwischen The Elite und seinem Death Triangle im Winter: Pac brach sich dabei die Nase und kurierte danach auch andere Verletzungen aus.

Nun attackierte der frühere Neville von WWE Omega hinterrücks und kündigte Rache für seine Verletzung an. Er füllt damit im Zusammenschloss des Blackpool Combat Club (Moxley, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta) mit dem aufstrebenden Japaner Konosuke Takeshita die Lücke, die der Armbruch von BCC-Mitglied Bryan Danielson hinterlassen hat.

Omega, der zunächst allein in den Ring gestürmt war, um sich seinen früheren Manager Don Callis vorzuknöpfen, der nun Takeshita betreut, wurde von Pac, Takeshita und dem BCC übermannt – bis auch er seine Trumpfkarte zog.

Mit den Worten „Look at the screen“ lenkte er die Aufmerksamkeit seiner Widersacher auf den großen Videobildschirm in der Halle, auf der zunächst die Worte „He‘s coming“ erschienen und dann ein Video, das Ibushi ankündigte.

Ibushi und Omega mit besonderer Verbindung

Die anderen Elite-Mitglieder Hangman Page und Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) tauchten dann auf und vertrieben ihre Widersacher. Die Show schloss damit, wie Omega seinen fluchenden Widersachern androhte, dass „The Golden Elite“ diese Schlacht nicht verlieren werde – und dass es danach Verräter Callis an den Kragen gehen würde.

Der 40 Jahre alte Ibushi ist einer der größten Wrestling-Stars Japans, der eine besondere, 15 Jahre zurückreichende Verbindung zu Omega hat: Die beiden bildeten in Japan das Tag Team „The Golden Lovers“, das die Karrieren beider entscheidend befördert hatte. Auch als Gegner lieferten die beiden schon

Nun gibt es eine Reunion, viereinhalb Jahre nachdem Omega die Nippon-Liga NJPW verließ und zusammen mit den Bucks, Cody Rhodes und Boss Tony Khan AEW gründete. Inzwischen ist auch Ibushi nach einem hässlichen öffentlichen Streit über die Umstände einer schweren Schulterverletzung nicht mehr bei NJPW unter Vertrag, der frühere World Champion der größten japanischen Promotion - der einst auch von WWE umworben wurde - hat also alle Freiheiten, öfter bei AEW mitzumischen.

AEW Dynamite - die weiteren News und Highlights:

In der zweiten zentralen Story des Abends festigte sich die ungleiche - und aller Voraussicht nach auf einen Bruch hinauslaufende - Verbindung zwischen World Champion MJF und dem auf seinen Titel schielenden Adam Cole.

Die beiden unvermuteten „Bros“ zogen unter dem Jubel des Publikums ins Finale des Zufallsturniers „Blind Eliminator“ ein, sie besiegten in einem mit viel Witz erzählten Match die Schwergewichte Brian Cage und Big Bill (ehemals: W. Morrissey - Big Cass bei WWE) und könnten sich damit nun eine Titelchance gegen die dann amtierenden Tag-Team-Champions verdienen - am Samstag bei Collision treffen die Champions FTR und der Bullet Club Gold (Jay White und Juice Robinson) in einem Titelmatch aufeinander.

Finalgegner sind die gegen Darby Allin und Orange Cassidy siegreichen Daniel Garcia und Sammy Guevara von der Jericho Appreciation Society - die aktuell in Unruhe ist, weil Anführer Chris Jericho von Erzbösewicht Callis umworben wird.

Finales Match des Abends war das vergangene Woche groß angekündigte Debüt des 18 Jahre alten Wrestling-Wunderkinds Nick Wayne, das die Zuschauer mit einem sehenswerten Match gegen Swerve Strickland begeisterte - das am Ende aber an Veteran Strickland ging. Ligachef Khan verkündete danach via Social Media die Formsache, dass Wayne nun einen festen Vertrag bei AEW habe.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 12. Juli 2023:

Chris Jericho besiegt Komander

Blind Eliminator Tournament Semi Final: Daniel Garcia & Sammy Guevara besiegen Darby Allin & Orange Cassidy

Blind Eliminator Tournament Semi Final: Adam Cole & MJF besiegen Big Bill & Brian Cage

Owen Hart Foundation Tournament Semi Final: Ruby Soho besiegt Skye Blue