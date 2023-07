AEW Dynamite: Wird die lebende Legende in eine große Falle gelockt?

Eine große Story um eines der prominentesten Gesichter von WWE-Rivale AEW spitzt sich zu und steht unmittelbar vor einem entscheidenden Wendepunkt.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite intensivieren sich die Andeutungen, dass die Gruppierung Jericho Appreciation Society um Legende Chris Jericho zerfallen wird, weil Jerichos alter Weggefährte Don Callis den früheren WWE- und AEW-Champion für seine neue „Family“ zu gewinnen versucht. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Kommende Woche, bei der 200. Ausgabe von Dynamite, muss Jericho Farbe bekennen: Callis überredete ihn bei Dynamite, zusammen mit seinem Schützling Konosuke Takeshita ein Match gegen Sammy Guevara und Daniel Garcia zu bestreiten - Jerichos talentierteste Zöglinge aus der JAS.

Wird Jericho sich im Zuge dessen entscheiden, seine Society fallen zu lassen und sich dauerhaft mit Callis und Takeshita zusammenzutun? Oder wird Jericho vom zwielichtigen Ex-Manager Kenny Omegas selbst in eine Falle gelockt?

Chris Jericho wird von Don Callis umgarnt

Seit einigen Wochen schon wird Jericho umgarnt von Callis - der sich mit seinem Verrat an Omega zur ultimativen Hassfigur bei AEW aufgeschwungen hat: Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in der kanadischen Independent-Szene in den Neunzigern - und fanden wieder zusammen, als Jericho WWE verließ und schon vor der Gründung von AEW seine Karriere mit dem „Dream Match“ gegen Omega bei NJPW in Japan neu befeuerte. Callis - damals ebenfalls bei NJPW aktiv - gab seinem alten Freund dazu den Anstoß.

Vor dem Hintergrund dieser Verbindung versucht der intrigante Callis, Jericho nun für sich zu gewinnen. Zuletzt erinnerte er Jericho schon daran, wie der gemeinsame Mentor Bad News Allen den beiden mit auf den Weg gegeben hätte, immer treu zueinander stehen - und appellierte an Jerichos Gewissen, den Wunsch des verstorbenen Ex-WWE-Stars zu respektieren.

Jericho hat zu Callis‘ Avancen bislang weder Ja noch Nein gesagt, zum Ärger seiner JAS-Kumpaninnen und -Kumpane: Neben Guevara und Garcia hielt ihm jüngst schon sein ältester Gefährte Jake Hager eine Gardinenpredigt und gab ihm den lila Hut zurück, die seine Loyalität zum Zusammenschluss der „Sports Entertainer“ symbolisierte.

Jericho Appreciation Society vor dem Zerfall?

Nun folgte der nächste Schritt, als Callis Jericho in das Match gegen Guevara und Garcia hineinredete - er hätte doch selbst gesagt, dass diese mehr auf eigenen Beinen stehen sollten - und Jericho dann noch ein Gemälde überreichte: Die jungen Jericho und Callis als langhaariges Muskel-Duo mit Mentor Allen, der vom Himmel aus zuschaut.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte

Diese Geschehnisse brachten nun auch den Rest der JAS - Anna Jay, Guevaras Frau Tay Melo sowie das Duo „Daddy Magic“ Matt Menard und „Cool Hand“ Angelo Parker - dazu, Jericho zur Rede zu stellen.

Vor dem von Callis in Jerichos Kabine aufgehängtem Bild verdeutlichte das Quartett Jericho, dass er Farbe bekennen müsse, sonst sei ihr Bündnis am Ende. Der hin- und hergerissene Jericho blieb am Ende allein und bedröppelt guckend vor dem skurrilen Gemälde zurück.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte

Die Story trägt deutlich die Handschrift Jerichos, der bei AEW auch Kreativberater ist: Sie hat Parallelen zu Jerichos Fehde gegen den inzwischen zum World Champion aufgestiegenen MJF, der einst Jerichos frühere Gruppierung Inner Circle von innen spaltete - um sie schließlich mit der Formation seines eigenen Freundeskreises The Pinnacle zu überraschen.

Nun sind ebenfalls verschiedene Möglichkeiten denkbar: Schließt sich Jericho wirklich der Callis Family an? Oder wird er von Callis nur als Marionette benutzt und selbst ins Visier genommen, nachdem er sich es mit all seinen Freunden verscherzt hat? Kommende Woche dürfte es die Auflösung geben ...

AEW Dynamite - die weiteren News und Highlights:

- Eine überraschende Entwicklung, die es schon jetzt bei Dynamite gab: Publikumsliebling Darby Allin und sein junger Zögling Nick Wayne wurden von AR Fox, einem anderen Weggefährten Allins aus Independent-Zeiten, verraten. Fox legte zu Beginn der Show einen „Heel Turn“ hin, als er International Champion Orange Cassidy nach einem verlorenen Titelmatch attackierte. Später wandte er sich auch gegen Allin und Wayne und schloss sich der Mogul Embassy um deren Erzrivalen Swerve Strickland an.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte

- Auch in der aktuell größten Story bei AEW um das „Odd Couple“ MJF und Adam Cole gibt es eine Neuigkeit: World Champion MJF verkündete, dass er Cole ein Rückmatch um den Titel geben wird, unabhängig davon, wie ihr Tag-Team-Titelmatch gegen FTR am Samstag bei Collision ausgehen wird. Die Rivalen MJF und Cole waren in dem „Blind Eliminator Tournament“ einander zugelost worden und haben dabei unerwartet Freundschaft geschlossen - scheinbar. Die „Bromance“ der beiden unterhält die Fans seit Wochen ungemein, ihr gemeinsames T-Shirt ist aktuell auch der größte Verkaufsschlager im Fanshop. Die Frage, wer am Ende wen aufs Kreuz legen wird, bleibt jedoch ein Thema - Cole wurde bei Dynamite von seinem alten Kumpan Roderick Strong einmal mehr zur Rede gestellt, was das Ganze solle.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 26. Juli 2023:

AEW International Title Match: Orange Cassidy (c) besiegt AR Fox

Pac besiegt Gravity

Swerve Strickland besiegt Darby Allin

Britt Baker besiegt Taya Valkyrie