CM Punk vs. Samoa Joe bei AEW: So endete die Neuauflage eines legendären Klassikers

CM Punk vs. Samoa Joe: Es war die Wiederauflage eines Klassikers, dessen Geschichte 20 Jahre zurückreicht:

Bevor die beiden nationale TV-Stars waren, waren sie Kollegen in der damals stilbildenden Independent-Liga ROH (Ring of Honor) und prägten diese gemeinsam. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Für großes Aufhorchen sorgte 2004 ein 60 Minuten langes Duell um den damals von Joe gehaltenen World Title der Liga, der die Karrieren beider beförderte. Joe war auch beteiligt an dem berühmten „Summer of Punk“ 2005, in dem Punk die WWE-Geschehnisse rund um seine „Pipe Bomb“ 2011 und die Fehde gegen John Cena und Ligaboss Vince McMahon vorwegnahm.

Nun kam es 18 Jahre danach bei der frisch gestarteten Show AEW Collision zu einem Wiedersehen der mittlerweile je über 40 Jahre alten Rivalen - und das letzte Wort dürfte damit nicht gesprochen sein. (Übler Egomane? Oder genialer Gigant? Das steckt hinter dem Dauer-Wirbel um CM Punk)

CM Punk besiegt Samoa Joe erstmals

Punk und Joe waren bei Collision Gegner im Halbfinale des Gedenkturniers zu Ehren des 1999 tödlich verunglückten Owen Hart. Die lang erwartete, schon bei der Collision-Premiere eingeleitete Wiederaufnahme der Fehde endete mit einem Novum: Punk besiegte Joe erstmals - mit einer Aktion, die sowohl Owen als auch dessen großen Bruder Bret Hart zitierte.

Punk besiegte Schwergewicht Joe am Ende, als er den Ansatz zu dessen Würgegriff-Finisher Kokina Clutch (oder schlicht: The Choke) mit einer Victory Roll auskonterte und ihn pinnte. Es war eine Variation der Aktion, mit der Bret vor 30 Jahren bei WWE das King-of-the-Ring-Finale gegen den verstorbenen Bam Bam Bigelow gewann. Der Move spielte auch die entscheidende Rolle bei Owen Harts großem WrestleMania-Sieg gegen Bruder Bret 1994, dort konterte Owen Brets Victory Roll aus und besiegte ihn selbst.

Nach dem Match schien Joe das Kriegsbeil zu begraben und bot Punk einen Handschlag an. Der nahm an - und geriet in eine Falle.

Joe nahm Punk wieder in den Choke und ließ erst los, als Punks Kumpanen FTR zu Hilfe eilten - zuvor in einem Non Title Match gegen Jay White und Juice Robinson unterlegen.

Am Ende tauchte noch der zweite Finalist auf und warf Punk angespannte Blicke zu: Ricky Starks, zuvor siegreich gegen Ex-Partner Powerhouse Hobbs, nachdem eine Einmischung von dessen Manager QT Marshall nach hinten losgegangen war. Unfrieden zwischen Hobbs und Marshall war die Folge.

Die Ergebnisse von AEW Collision am 8. Juli 2023:

Owen Hart Tournament Semi Final: Ricky Starks besiegt Powerhouse Hobbs

Julia Hart besiegt Bambi Hall

Non Title Match: Jay White & Juice Robinson besiegen FTR

Scorpio Sky besiegt Action Andretti