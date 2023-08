AEW: Dem WWE-Rivalen ist ein sehr wertvoller Coup gelungen

AEW Collision: MJF, Adam Cole und FTR sorgen für Top-Quote

Die aktuelle, siebte Ausgabe der Sendung fuhr in den USA ein Rating von 0,27 (739.000 Zuschauer insgesamt) in der Kernzielgruppe der 18- bis 49-Jährigen erzielt, die beste Quote seit der Debütepisode mit dem lang erwarteten Comeback-Auftritt von CM Punk (0,33).

Mit dem Niveau ist die Mission erfüllt

Die Flop-Quote in Woche 3 weckte Zweifel, ob Collision dem Anspruch gerecht werden könnte - unter anderem meldete sich der frühere WWE-Kommentator Jonathan Coachman mit der Einschätzung, dass Wrestling am Samstagabend einfach ein hoffnungsloser Fall sei und AEW das auch noch lernen würde.

Die Quoten seitdem sprechen gegen die Einschätzung und das aktuelle Rating definiert wohl die Spitze dessen, was AEW mit einem heißen Match bzw. einer heißen Story erreichen kann. Sollte Collision daran anknüpfen können, ist die Show erfolgreich etabliert - was auch ein Pfund in den kommenden TV-Verhandlungen ist, in denen Boss Khan erklärtermaßen einen Milliarden-Dollar-Deal anstrebt, der die Konkurrenzfähigkeit von AEW gegen Marktführer WWE dauerhaft sichern soll.