AEW Dynamite: Comeback endet in Schock-Aus für Megashow in London

Rechtzeitig vor der mit Abstand größten Show der Ligageschichte sind zwei Urgesteine von AEW zurück - während ein anderes eine bittere Pille schlucken muss.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite kehrte das Top-Team Santana und Ortiz zurück, stellte sich gegen den alten Freund Eddie Kingston und half dem Blackpool Combat Club um den früheren AEW- und WWE-Champion Jon Moxley, einen Partner Kingstons auszuschalten. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Der Mexikaner Rey Fenix - der eigentlich bei der Mega-Veranstaltung All In am Sonntag im Londoner Wembley-Stadion Teil des „Stadium Stampede Matches“ zwischen den Teams von Moxley und Kingston hätte sein sollen, wurde von Moxley und Co. mit einer Brechstange verletzt.

Danach wurde bekanntgegeben, dass Santana und Ortiz die bisher nicht enthüllten Partner des BCC (Moxley, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta) bei der vor 80.000 Fans ausgetragenen Riesenshow sind - während Fenix aus dem Kampf geschrieben wurde. Kingstons Team besteht nun nur noch aus Fenix‘ Bruder und Partner Penta El Zero Miedo und den Best Friends (Kultstar Orange Cassidy, Trent und Chuck Taylor).

Santana und Ortiz kurz vor All In zurück bei AEW

Santana und Ortiz - bei der Liga Impact bekannt geworden als Inkarnation der Gruppierung LAX (Latin American Exchange), wo einst auch Kingston ihr Rivale war - sind eine Konstante der inzwischen vier Jahre langen Geschichte von AEW.

Sie feierten ein Überraschungsdebüt beim Pay Per View All Out 2019 und standen im Hauptkampf der ersten Dynamite-Ausgabe, in der sie zusammen mit Chris Jericho, Sammy Guevara und Jake Hager den Inner Circle formten.

Zuletzt zu sehen waren Santana und Ortiz bei Blood and Guts im Juni 2022, als sie gemeinsam mit Kingston und dem BCC Jerichos neuen Freundeskreis Jericho Appreciation Society bekämpften. Santana zog sich dabei eine Horrorverletzung am Knie zu und pausierte seitdem.

Es schien zwischenzeitlich sogar, dass Santana AEW verlassen würde, da es hinter den Kulissen Knatsch gab, nach Angaben des gemeinsamen Weggefährten Konnan waren Santana und Ortiz persönlich zerstritten.

Dass es inzwischen eine Versöhnung gegeben haben muss, deutete sich schon vor einigen Wochen an, als „Proud and Powerful“ heimlich, still und leise wieder als Duo auf der Kaderübersicht der offiziellen AEW-Homepage platziert wurde.

Indem sie nun ins Stadium Stampede Match stoßen – ein Match ohne Regeln, das überall ausgetragen werden kann – knüpfen sie nicht nur an ihre Geschichte mit Kingston und dem Blackpool Combat Club an. Die beiden erneuern auf größtmöglicher Bühne auch ihre Rivalität mit den Best Friends – der brutale „Parking Lot Brawl“ der beiden Teams wurde von Legende Mick Foley als bestes Hardcore-Match gefeiert, das er je gesehen hätte.

Bitterer Ausfall für Urgestein Rey Fenix

Nicht mehr Teil der All-In-Card ist derweil Fenix, was in Wahrheit offenbar nichts mit einer Verletzung zu tun hat: Laut übereinstimmenden Medienberichten kann er nicht aus den USA ausreisen, weil er sich inmitten eines Einbürgerungsprozesses befindet und das Land aufgrund bürokratischer Vorgaben nicht verlassen soll.

AEW-Boss Tony Khan hatte auf einer Pressekonferenz vor Dynamite schon angekündigt, dass er bei All In noch Änderungen an der Card vornehmen müsse, die mit Angelegenheiten „außerhalb der Welt des Wrestlings“ zu tun hätten.

Die erzwungene Abwesenheit von Highflyer Fenix – ebenfalls ein verdientes Urgestein der Liga – ergänzt eine längere Liste schmerzhafter Ausfälle für All In, die auch Topstar Bryan Danielson (Armbruch) und die langzeitverletzten britischen Lokalmatadoren Pac und Jamie Hayter umfasst.

Legende Christian Cage stößt noch auf die Card

Eine weitere kurzfristige Änderung der All-In-Card: Legende Sting und Zögling Darby Allin treffen in ihrem Coffin Match (Sargmatch) nun auf Swerve Strickland und Legende Christian Cage.

Cage ersetzte in einer überraschenden Wendung der Ereignisse AR Fox, der sich erst vor kurzem gegen Allin gewandt und Stricklands Mogul Embassy angeschlossen hatte. Nachdem Strickland und Fox aber bei Dynamite ein Aufwärmmatch gegen Allin und Wunderkind Nick Wayne verloren, feuerte Strickland Fox gleich wieder – er habe den Test nicht bestanden.

Später wurde der aktuell ebenfalls mit Allin rivalisierende Cage als Ersatz bekanntgegeben. Der einstige Tag-Team-Partner von Edge - und den es nun auch heiße Wechselgerüchte zu AEW gibt - ist Teil der Fehde zwischen Allin und Cages Vollstrecker Luchasaurus um den von Luchasaurus gehaltenen TNT Title.

Neu auf der All-In-Card ist außerdem ein Match um den Trios Title der Liga: Das düstere House of Black (Malakai Black, Brody King, Buddy Matthews) trifft auf die Publikumslieblinge The Acclaimed und die nun doch aus dem vermeintlichen Ruhestand zurückgekehrte Legende Billy Gunn. Gunn kam bei Dynamite zurück, nachdem das House of Black The Acclaimed vergangene Woche attackiert, die von Gunn zurückgelassenen Stiefel an sich genommen und in eine Müllpresse geworfen hatte.

Im Hauptkampf der Show verloren Cages frühere Weggefährten Matt und Jeff Hardy gegen das Duo Aussie Open. Aussie Open, Tag Team Champions der AEW-Schwesterliga ROH, sind im Vorprogramm von All In Gegner von World Champion MJF und Adam Cole – die dann bei der Hauptshow den Main Event gegeneinander bestreiten werden.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 23. August 2023

Jon Moxley besiegt Rey Fenix

Darby Allin & Nick Wayne besiegen Swerve Strickland & AR Fox

Ruby Soho besiegt Skye Blue