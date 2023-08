AEW Dynamite: Beim WWE-Rivalen passiert etwas, was es noch nie gab

WWE-Rivale AEW hat die größte Veranstaltung seiner Geschichte vor 80.000 Fans im Londoner Wembley-Stadion hinter sich - und bei der ersten Show danach stand jemand im Zentrum, von dem man es nicht unbedingt erwartet hätte.

Kultstar Orange Cassidy, der bei All In am Sonntag den größten Moment seiner langen und spät erblühten Karriere erlebt hatte, ist bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite in den Fokus gerückt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Cassidy verteidigte in Chicago seinen International Title gegen den maskierten Mexikaner Penta El Zero Miedo - und tat dann etwas, was er nie zuvor getan hatte: Er griff im Ring zum Mikrofon und hielt vor seinem Titelduell gegen den früheren World Champion Jon Moxley am Sonntag beim nächsten Pay Per View All Out eine längere Ansprache ans Publikum.

Infolge der unklaren Situation um den suspendierten Chicago-Lokalmatador CM Punk erscheint nun gut möglich, dass Cassidy gegen den ehemaligen Dean Ambrose am Wochenende seinen ersten Main Event bei einer Großveranstaltung bestreiten wird.

Orange Cassidy vs. Jon Moxley - der Main Event für All Out?

Cassidy, der im Ring einen schweigsamen „Slacker“ porträtiert, dem alles egal zu sein scheint, der das Publikum dann aber immer wieder mit irren Einlagen verblüfft (teils mit Sonnenbrille auf und Händen in den Hosentaschen), hatte schon in Wembley einen Moment für die Ewigkeit gefeiert.

Der 39-Jährige führte ein Team mit vier anderen Publikumslieblingen in ein „Stadium Stampede Match“ gegen Moxleys Blackpool Combat Club sowie das Duo Santana und Ortiz und führte es zum Sieg, so dass er die bislang größte Siegesfeier zu seinem Theme „Jane“ von Jefferson Starship feiern konnte - entliehen aus dem für seinen Charakter stilbildenden Film „Wet Hot American Summer“.

Nun steht sein bislang größtes Einzelmatch gegen Moxley auf den Programm. um den noch jungen Titel, den Cassidy seit vielen Monaten unermüdlich in vielen exzellenten Matches verteidigt und damit eine ungeahnte Wertigkeit verliehen hat.

Genau hierauf verwies Cassidy in seinem Monolog - und meinte, dass er mit dem, was er tue, den Geist von AEW verkörpere. X-Mal sei ihm gesagt worden, er sei zu klein, zu dünn, zu anders für eine Wrestling-Karriere auf großer Bühne - nun stehe er hier und trage einen Titelgürtel, der ihm alles bedeute.

Emotional wie sonst nie - mit nur einer kleinen der üblichen ironischen Noten am Ende - verkündete Cassidy, dass er seinen Titel bis aufs Blut verteidigen werde und Jon Moxley mehr als nur eine Gable mitbringen müsse, um sie ihm zu entreißen, „denn ich bin Orange Cassidy - und ich habe keine Catchphrase.“

Die Show schloss mit einem intensiven Blickduell zwischen Cassidy und Moxley.

CM Punks Status für All Out unklar

Bei All Out am Sonntag - das „Back-to-Back-Konzept“ zweier Pay Per Views unmittelbar hintereinander ist neu - könnte das Duell nun der Main Event sein, da ungewiss ist, ob der eigentlich prädestinierte Punk am Sonntag dabei sein wird.

Punk hatte sich bei All In in eine reale Backstage-Prügelei mit Jungstar Jack Perry verstrickt, wegen der inzwischen beide vorübergehend suspendiert sind. Punks Status wurde bei AEW nicht thematisiert.

Für Collision am Samstag - eigentlich Punks Show - ist er nicht angekündigt. Stattdessen soll sein Rivale Ricky Starks nun die mit Punk befreundete Legende Ricky „The Dragon“ Steamboat zu einem Strap Match herausfordern, anknüpfend an das Match gegen Punk vor einigen Wochen, in dem Steamboat Gastringrichter war und anschließend mit einem Gürtel verprügelt wurde.

Es ist nicht auszuschließen, dass der 70 Jahre alte, für sein Alter immer noch topfitte Steamboat die Herausforderung tatsächlich annimmt - es bleibt abzuwarten, ob er sich wirklich als Punk-Ersatz entpuppt oder ob Punk oder ein anderer jüngerer Star als „weißer Ritter“ auftritt.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 30. August 2023:

Jon Moxley besiegt Komander

NJPW Strong Openweight Title Match: Eddie Kingston (c) besiegt Wheeler Yuta

Britt Baker, Hikaru Shida & Kris Statlander besiegen Emi Sakura, Marina Shafir & Nyla Rose