AEW: Historischer Paukenschlag um Wrestling-Ikone Sting

Es war zu erahnen, dass er sich diesen Auftritt nicht nehmen lassen würde - nun ist es offiziell!

Wrestling-Ikone Sting steht vor einem späten, historischen Karriere-Highlight bei WWE-Rivale AEW: Der mittlerweile 64 Jahre alte und unverwüstliche Ex-Rivale von Hulk Hogan und Ric Flair wird in weniger Wochen vor der größten Kulisse antreten, die er in seiner fast 40 Jahre langen und ruhmreichen Karriere je erleben durfte. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite enthüllte „The Icon“, dass er am 27. August beim Europadebüt All In im Londoner Wembley-Stadion mitmischen wird. Voraussichtlich über 80.000 Fans werden miterleben, wie Sting zusammen mit seinem jungen Zögling Darby Allin auf dessen Rivalen Swerve Strickland (“Swerve“ Scott bei WWE) und AR Fox von der Mogul Embassy treffen wird.

Das Match wurde bei Dynamite aufgebaut, indem Sting die Mogul Embassy überraschte, Strickland mit seinem Baseball-Schläger ins Visier nahm und schließlich mit diesem auf den Werbebanner für All In zeigte.

Sting und Darby Allin tun sich in Wembley zusammen

Das Match wurde wochenlang aufgebaut durch eine persönliche Hassfehde der langjährigen Weggefährten Allin und Strickland, in der Letzterer dem Mysterium Allin viele tief persönliche Hiebe verpasste.

Strickland schlug Allins jungen Schützling Nick Wayne in der Wrestling-Schule von dessen verstorbenem Vater Buddy Wayne aufs Übelste blutig, der auch Allins Mentor war. Auch brachte Strickland AR Fox dazu, sich gegen seinen langjährigen Freund Allin zu wenden. Zusammen mit Legende Sting will Allin sich nun rächen.

Für den Stinger, langjähriges Aushängeschild des früheren WWE-Rivalen WCW, ist All In der größte Event seiner Karriere - was womöglich mehr als alles andere verdeutlicht, was AEW mit dem Erfolg der Wembley-Show erreicht hat: Über 71.500 Tickets sind verkauft und inklusive Freikarten für Sponsoren ist eine Kulisse von fast 80.000 gesichert. Es wird eine der größten Veranstaltung der Wrestling-Geschichte.

So ein großes Publikum hatte auch Sting noch nie

Der bislang größte Event mit Stings Beteiligung war das späte WWE-Debüt gegen Triple H bei WrestleMania 31 2015 vor offiziell über 76.000 Fans im kalifornischen Santa Clara.

Eine annähernd so großes Publikum hatte Sting zuvor nur bei seinen Ausflügen zu NJPW nach Japan erlebt, wo er im Tokyo Dome mit und gegen Legenden wie Great Muta, den im vergangenen Jahr verstorbenen Antonio Inoki und Hiroshi Hase antrat.

Die größte, allein von WCW veranstaltete Show, bei der Sting dabei war, war im Juli 1998 die TV-Show Monday Nitro im Georgia Dome, bei der Bill Goldberg - aktuell auch bei AEW im Gespräch - Hulk Hogan als Champion entthronte. Sting bestritt auf der Undercard ein kurzes Match mit Lex Luger gegen Billy Kidman und Sick Boy von der Gruppierung Raven‘s Flock.

Card für Rekordshow AEW All In nimmt Formen an

Die Card für All In nahm bei Dynamite auch weitere Formen an: Das Tag-Team-Titelmatch der langjährigen Rivalen FTR und The Young Bucks - bei Dynamite siegreich gegen ihre großen Vorbilder Matt und Jeff Hardy - wurde offiziell gemacht, das Duell CM Punk vs. Samoa Joe dürfte bei Collision am Samstag folgen.

Neu verkündet wurde ein Titel-Vierkampf der Frauen, in dem der frisch gekürte Champion Hikaru Shida und Ex-Titelträgerin Toni Storm auf zwei weitere Herausforderinnen treffen, die sich noch qualifizieren müssen - aller Voraussicht nach werden es Brit-Star Saraya, ehemals Paige (gegen Skye Blue) und Britt Baker (gegen The Bunny).

Eine weitere Neuigkeit: Die derzeit als Kumpel-Duo auftretenden MJF und Adam Cole werden vor ihrem Match um den World Title von MJF noch ein weiteres Match bestreiten: Bei der kostenlosen Vorabshow Zero Hour fordern sie Aussie Open um die Tag-Team-Titel der Schwesterliga ROH heraus.

Topstar Kenny Omega verkündete derweil, seine Pläne für All In kommende Woche in einem Interview mit Kommentatorenlegende Jim Ross zu offenbaren - es wird wohl gegen den aufstrebenden japanischen Ausnahmekönner Konosuke Takeshita gehen, den neuen Schützling von Omegas Ex-Manager Don Callis.

Implikationen für All In dürfte auch das Eröffnungssegment mit der ebenfalls von Callis umworbenen Legende Chris Jericho haben, in der ihm Jerichos Appreciation Society wegen des Flirts mit Callis die Gefolgschaft aufkündigte. Gerüchten zufolge soll Jericho Gegner des mit Callis verbundenen, britischen Lokalmatadors Will Ospreay sein. Ospreay hat sich in den vergangenen Jahren bei NJPW in Japan zu einem der besten Wrestler der Welt entwickelt.

Im größten Match der aktuellen Ausgabe forderte ECW-Legende Rob Van Dam in seinem ersten Kampf für AEW den jungen Jack Perry um den einst bei ECW ausgefochtenen FTW (Fuck the World) Heavyweight Title. Der inzwischen über 50 Jahre alte Van Dam packte diverse der spektakulären Aktionen aus, die ihn einst berühmt gemacht hatten, musste sich nach einem Tiefschlag und einer Kollision mit einem Stuhl dann aber doch dem jungen Sohn des verstorbenen Schauspielers Luke Perry beugen.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 9. August 2023:

The Young Bucks besiegen The Hardys

FTW Title Match: Jack Perry (c) besiegt Rob Van Dam

Jon Moxley & Claudio Castagnoli besiegen The Lucha Bros.