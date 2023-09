Wrestling-Legende im dritten Frühling - und nun auch Champion

Christian Cage entthront bei AEW Collison eigenen Verbündeten

Luchasaurus hatte den Titel Anfang Sommer mit Cages Hilfe von Wardlow gewonnen, seitdem erzählte AEW eine an das klassische Motiv von Dr. Frankenstein und seinem Monster angelehnte Geschichte.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Cage gerierte sich von Beginn an als der eigentliche Champion, der den Titelgürtel zur Schau stellte und den in seiner Monster-Mystik an Cages frühere Kollegen Kane und Abyss erinnernden Luchasaurus die Arbeit machen ließ.