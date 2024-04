WWE-Rivale AEW revidiert umstrittene Entlassung: "Es ist surreal"

Der boomende Marktführer WWE bejubelt Umsatzrekorde rund um den Jahreshöhepunkt WrestleMania 40 am Wochenende - bei Rivale AEW wirkt die Atmosphäre derweil angespannt.

Die meisten Wrestler, die es getroffen hat - unter ihnen der schon bei WWE durchgefallene Ex-Hoffnungsträger Parker Boudreaux -, stehen eher unten in der Hierarchie. Trotzdem haben mehrere Entscheidungen Khans Fragen aufgeworfen:

„Workhorseman“ Anthony Henry bleibt doch bei AEW

Bei einem virtuellen Medientermin vor dem Event Supercard of Honor der AEW-Schwesterliga ROH enthüllte Khan, dass Anthony Henry seinen beiden Promotions doch erhalten bleiben wird.

Der langjährige Independent-Veteran - 2021 als Asher Hale kurz bei WWE aktiv, ehe er auch dort als Teil einer großen Entlassungswelle vor die Tür gesetzt worden war - hatte sich nach seinem WWE-Aus einen Platz bei AEW erarbeitet. Der 40-Jährige war Teil des Tag Teams The Workhorsemen an der Seite von Schwergewicht JD Henry.

Die beiden waren vor allem bei ROH aktiv, waren aber auch unregelmäßig im AEW-TV zu sehen, im vergangenen Herbst etwa in einem Tag-Team-Titelmatch gegen die damaligen Champions FTR.

So können Sie AEW im deutschen TV verfolgen

So sehen Sie WWE im deutschen Fernsehen und auf dem WWE Network

So funktioniert das Wrestling-Imperium WWE

Welle der Sympathie, nachdem Henry fast hingeworfen hätte

Khans Meinungsumschwung dürfte damit zu tun haben, dass Henry in den vergangenen Tagen im Zentrum einer Welle der Sympathie stand - auch wegen dessen emotionaler Reaktion auf die Nachricht. Henry hatte erklärt, dass er „am Boden zerstört“ sei über die Entlassung und erwog öffentlich, seine Karriere ganz zu beenden.

Jetzt zeigte er sich umso beglückter, dass es doch anders gekommen ist: Er sei „natürlich nicht glücklich“ über Khans ursprüngliche Entscheidung gewesen, nun sei er aber „ekstatisch“, schrieb Henry bei X und dankte den Fans, die sich für ihn eingesetzt hatten: „Ich hatte keine Ahnung, wie viele Leute ich bewegt habe, ich habe noch nie erlebt, dass sich so viele Leute hinter mir versammeln. Es ist surreal, ich liebe euch.“

„The Boys“ stellen Khans Begründung als unwahr dar

Die Boys waren eigentlich Teil einer längeren ROH-Fehde zwischen Castle und Johnny TV (John Morrison bei WWE), die in der Nacht bei Supercard of Honor in Philadelphia gipfeln wird.