WWE: Bron Breakker packt in Trickkiste von Onkel Scott Steiner

Bei der letzten Ausgabe der Dienstagsshow NXT vor der Großveranstaltung War Games am Sonntag besiegte Bron Breakker Johnny Gargano in einem Leitermatch, um seinem Team einen Vorteil in dem Hauptkampf zu sichern. Der Sohn von Rick und Neffe von „Big Poppa Pump“ Scott Steiner packte dabei auch eine populäre Aktion seines berühmten Onkels aus.