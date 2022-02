WWE soll weitere WrestleMania-Sensation neben Steve Austin planen

Speziell Auftritte von The Rock oder dem Undertaker hätten eine gewisse Logik: Für WrestleMania 39 im Super-Bowl-Stadion von Los Angeles im kommenden Jahr soll WWE ein Duell der Generationen zwischen The Rock und dem aktuellen Topstar Roman Reigns planen. Ein Mania-Auftritt von The Rock in diesem Jahr wäre ein logischer Vorgeschmack - so geschehen auch vor seinen letzten großen Duellen mit Cena.