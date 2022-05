WWE RAW: Bei Prügelei Cody Rhodes - Seth Rollins tauchen alte Bekannte auf

Rollins spielte damit auf Rhodes‘ Einmarsch beim ersten AEW-Pay-Per-View Double or Nothing 2019 an, bei dem Rhodes symbolisch einen Thron zertrümmerte, ein Seitenhieb auf den langjährigen WWE-Topstar Triple H, unter dessen Verantwortung als Ligavorstand Rhodes in seiner ersten WWE-Zeit nicht ganz groß rausgekommen war. (“Bekomme absurden Haufen Geld“: Warum Cody Rhodes‘ WWE-Deal wegweisend und folgenschwer ist)