WWE-Rochade bei Money in the Bank hat Folgen für Roman Reigns

Eigentlich soll WWE eine Titelverteidigung des „Tribal Chief“ am 2. Juli in Las Vegas gegen Ex-UFC-Kämpfer Riddle geplant haben, nun aber haben sich die Umstände geändert: WWE hatte die Show vor einigen Wochen aus dem Allegiant Stadium in den MGM Grand Garden verlegt, von einem großen Stadion in eine kleine Halle - offensichtlich wegen der unzureichenden Ticket-Nachfrage.