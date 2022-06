WWE SmackDown: Ronda Rousey bekommt es mit Bret-Hart-Nichte Natalya zu tun

Ex-Footballer Moss, zuletzt von Corbin mit einer Attacke schachmatt gesetzt, kehrte bei SmackDown in leicht verändertem Look (ohne Hosenträger) zurück und erklärte, dass er sein altes Selbst als Corbins Witzeerzähler „begraben“ hätte. Es kam sofort zum Kampf, den Corbin schnell durch Disqualifikation gewann, als er einen von Corbin ins Spiel gebrachten Stuhl einsetzte - am Sonntag gibt es keine Regel-Hindernisse mehr.