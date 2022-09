WWE RAW: Triple H zieht nächste Comeback-Überraschung aus dem Hut

- Damenchampion Bianca Belair besiegte im Eröffnungskampf Iyo Sky und nahm danach die Herausforderung von Skys Kampfgefährtin Bayley für ein Titelmatch bei Extreme Rules am 8. Oktober an. Belair und die Anführerin von Damage CTRL treffen dann in einem Leitermatch aufeinander, in dem der Titelgürtel in der Luft hängt und mit einer Leiter erobert werden muss.