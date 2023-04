WWE: Böser Fauxpas bei WrestleMania - Auchwitz-Museum nennt Liga "schamlos"

Ein böser Fauxpas bei der Megashow WrestleMania 39 hat WWE scharfe Kritik des Auschwitz-Museums eingehandelt.

In einem Hype-Video für Tag 1 der Großveranstaltung in Los Angeles zeigte die Wrestling-Liga am vergangenen Samstag ein Foto des Konzentrationslagers in völlig deplatziertem Zusammenhang - zum Entsetzen der Verantwortlichen der staatlichen Gedenkstätte in Polen. (NEWS: Alle Neuigkeiten rund um WWE)

Auschwitz-Foto in Hype-Video für WWE WrestleMania

Das Bild der Stätte, in der Nazi-Deutschland während des 2. Weltkriegs systematischen Massenmord an über 1 Millionen vor allem jüdischen Menschen verübte wurde am Samstag während der Kickoff-Show vor der eigentlichen Hauptveranstaltung eingeblendet.

Kontext war ein Clip, in dem Dominik Mysterio vor dem Match gegen Vater Rey über seinen (erfundenen) eintägigen Gefängnisaufenthalt wegen eines inszenierten Hausfriedensbruch im elterlichen Anwesen sprach (“Ich war im Knast und ich habe überlebt“). Die Aussagen wurden überblendet mit diversen Kurzclips von Gefängnisanlagen, darunter ist - aus unbekannter Ursache - ein Foto des KZ Auschwitz-Birkenau geraten.

Die üble Panne wurde in den sozialen Medien schnell bemerkt, in der Bild übte Christoph Heubner, Präsidiumsmitglied des Internationalen Auschwitz Komitees Kritik (“empörender und schamloser Vorgang des Vergessens und der Ahnungslosigkeit“). Eine Reaktion von WWE blieb aus.

„Schamlos und eine Beleidigung des Andenkens“

Am Mittwoch schließlich erreichte das Thema auch international größere Aufmerksamkeit, als sich das Auschwitz-Museum einschaltete und via Twitter erklärte: „Den Umstand, dass ein Auschwitz-Bild benutzt wurde, um ein WWE-Match zu promoten kann man schwerlich einen ‚Schnittfehler‘ nennen. Den Ort, der zum Symbol einer so großen menschlichen Tragödie geworden ist, so auszuschlachten ist schamlos und eine Beleidigung des Andenkens an die Opfer von Auschwitz.“

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Was die Kritik an WWE - künftig unter Kontrolle der UFC-Mutterfirma Endeavor - weiter vergrößert: Der Fauxpas ist bei WWE offensichtlich bemerkt worden, aber das Unternehmen vermittelt den Eindruck, die Kritik aussitzen zu wollen, ohne öffentlich etwas dazu zu sagen.