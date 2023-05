WWE RAW: Brock Lesnar sorgt für angeblichen Armbruch bei Cody Rhodes

Rhodes wurde bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW Opfer mehrerer Attacken Lesnars, erst hinter den Kulissen, dann im Ring, als Rhodes‘ Arm schon in eine Schlinge platziert worden war.

Cody Rhodes bekämpft Brock Lesnar trotz angeblicher Verletzung

Das Gespräch der beiden landete dann bei Rhodes‘ Horrorverletzung im vergangenen Jahr und wie er trotz eines Trizepsrisses und einer heftigen inneren Blutung sein Hell-in-a-Cell-Käfigmatch gegen Seth Rollins durchzog . Triple H meinte, dass das heroisch gewesen sei, aber Rhodes auch bedenken solle, dass ihn das am Ende fast ein Jahr seiner Karriere gekostet hätte.

Rhodes antwortete, dass er das im Blick habe, aber es noch weniger verantworten könne, kommende Woche als psychisch gebrochener Mann zurückzukehren, der Lesnar nicht die Stirn geboten hätte. Er wolle kämpfen - komme, was wolle.

Triple H ließ sich letztlich überzeugen: Das für Samstag Match bei der Großveranstaltung Night of Champions in Saudi-Arabien angesetzte Match steht. Anders als im vergangenen Jahr scheint offensichtlich, dass diesmal keine reale Verletzung dahintersteckt, sondern nun eine neue dramaturgische Ebene für die seit dem Abend nach WrestleMania tobende Rivalität kreiert wurde.

Legendensohn Cody auf persönlicher Mission

Um AEW-Mitgründer Rhodes, von WWE Anfang 2022 mit einem lukrativen Angebot zurückgelockt, wird seit seinem Comeback bei WrestleMania 38 eine große Story erzählt: Es geht darum, dass er eine persönliche Mission erfüllen und bei WWE den großen Titel erringen will, den er und auch sein verstorbener Vater Dusty Rhodes bei WWE nie erringen konnten.

Bei WrestleMania 39 deutete alles darauf hin, er verlor dann aber durch einen unfairen Eingriff von Solo Sikoa gegen Universal Champion Roman Reigns. Eine Attacke von Lesnar bei der RAW-Ausgabe am darauffolgenden Tag und die daraus entwickelte Fehde lenkte ihn seitdem von seinen Titel-Bemühungen ab - Lesnar kostete Rhodes auch eine Chance auf den wieder eingeführten World Title, der am Samstag zwischen Seth Rollins und AJ Styles ausgefochten wird. (Cody Rhodes vs. Roman Reigns: Das steckte hinter dem WrestleMania-Schocker)