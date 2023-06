Droz ist tot: Ex-WWE-Star und NFL-Footballer stirbt 24 Jahre nach Lähmung im Ring

Er war der Leidtragende in einem der schwärzesten Momente der WWE-Geschichte - 24 Jahre später ist Darren Drozdov alias Droz tot.

Der frühere NFL-Spieler und Wrestler, der seit einem tragischen Ringunfall im Jahr 1999 querschnittsgelähmt war, starb im Alter von 54 Jahren „aus natürlichen Gründen“, wie seine Familie in einem Statement mitteilte. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

WWE zollte Droz mit einer Gedenkgrafik vor der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown Tribut, die am Abend in London aufgezeichnet wurde.

Darren Drozdov war Teamkollege John Elways in der NFL

Der in New Jersey geborene Drozdov hatte zwischen 1993 und 1995 als Tackle für die Denver Broncos in der NFL gespielt, als Teamkollege von Quarterback-Legende John Elway.

Drozdov erlangte dabei landesweite Berühmtheit, als er sich in einem Monday Night Game vor einem Millionenpublikum auf dem Feld übergab - er hatte in dieser Hinsicht ein chronisches, anscheinend psychosomatisches Problem, das später auch in seine WWE-Karriere eingeflochten wurde.

Nach dem Ende seiner Football-Karriere unterschrieb er bei der damaligen WWF und feierte 1998 sein TV-Debüt. Der anfangs als „Puke“ bekannte Drozdov wurde drittes Mitglied der berühmten Legion of Doom, einst das wohl populärste Duo der Wrestling-Historie. Die beiden Originalmitglieder Road Warrior Animal und Hawks sind ebenfalls zu früh verstorben.

WWE-Karriere endete 1999 tragisch

Droz‘ Karriere wurde am 5. Oktober 1999 durch einen folgenschweren Unfall beendet: Bei einem Match gegen D‘Lo Brown bei einer SmackDown-Aufzeichnung missglückte den beiden eine Powerbomb Browns, ein Wurf auf den Rücken.

Brown bekam Droz nicht so zu fassen, wie er sollte - Droz erklärte, dass dabei sein locker sitzendes Shirt eine Rolle spielte -, Droz krachte mit vollem Körpergewicht auf den Nacken und brach sich zwei Nackenwirbel. Das Unglück passierte nur fünf Monate nach dem Todessturz von Owen Hart wegen eines durch Fahrlässigkeit schiefgegangenen Abseil-Stunts.

Droz war zunächst vom Hals abwärts gelähmt, schaffte es in der Reha allerdings, einen Teil der Bewegungsfähigkeit in seinem Oberkörper und seinen Armen zurück zu erlangen. Er blieb jahrelang bei WWE angestellt, schrieb unter anderem regelmäßige Kolumnen für die Website der Liga. Er betonte immer wieder, dass er Brown - der nach dem Unglück schwer mit sich rang - keine Schuld an seinem Schicksal gab, Unfälle seien sein Berufsrisiko gewesen.

Das frühe Ende von Drozdovs Leben weckt Erinnerungen an die japanische Legende Hayabusa, die zwei Jahre nach Droz wegen eines Ringunfalls im Rollstuhl gelandet war und 2016 47-jährig verstarb. Auch der Ringunfall von Ex-WWE-Champion Big E 2022, bei dem dieser einer Lähmung knapp entging, aber bis heute nicht zurück im Ring ist, rief den Fall Droz in Erinnerung.

Auch Dwayne „The Rock“ Johnson trauert

Um Droz trauert nun unter anderem auch Hollywood-Megastar Dwayne „The Rock“ Johnson, damals bei WWE einer seiner Kollegen: „Es tut mir so leid zu hören, dass einer unserer Ringbrüder verstorben ist“, schrieb der 51-Jährige.

Und weiter: „Darren Drozdov aka Droz. Wir haben viele Kämpfe zusammen absolviert. Großartige Persönlichkeit und großes Wrestling-Talent. Wir haben immer über Football und Angeln gesprochen. Ich sende Liebe, Kraft und Licht an seine Familie. RIP Bruder.“

Drozdovs Familie würdigte in einem längeren Nachruf als inspirierenden Menschen, der sein Leben auch nach der Lähmung voll ausgekostet und alle Personen in seinem Umfeld durch die Art und Weise beeindruckt hätte, wie er mit den Folgen seines Wrestling-Unfalls umgegangen sei.