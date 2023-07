WWE: Reales Drama um lebende Legende bei SmackDown - Match ungeplant gestoppt!

Bei der aktuellen Ausgabe der WWE-Show Friday Night SmackDown musste ein wichtiges Match zwischen Legende Rey Mysterio und seinem Kollegen Santos Escobar ungeplant abgebrochen werden: Mysterio - vor einigen Monaten in die WWE Hall of Fame eingezogen - hat sich bei einer missglückten Aktion eine gefährliche Kopfverletzung zugezogen. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Rey Mysterio verletzt sich bei Suicide Dive von Santos Escobar

Wie Fightful berichtet, wäre auch so ein Sieg Escobars geplant gewesen, allerdings nicht so: Im Duell zwischen Mysterio und Escobar - Verbündete in der wiederaufgelebten, einst vom verstorbenen Eddie Guerrero gegründeten LWO (Latino World Order) - ging es um ein Titelmatch gegen US-Champion Austin Theory.