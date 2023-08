WWE formiert bei SmackDown vor dem SummerSlam ein neues Supertrio

Bobby Lashley und Street Profits formieren Trio

Die Street Profits, die neuen Kampfgefährten von Lashley, mit denen er schon vor einigen Wochen „geschätftliche“ Gespräche führte, zeigten sich nun erstmals auch im Ring an seiner Seite und sandten ein Signal an ihre Kollegen.

Montez Ford und Angelo Dawkins mit nächstem Karriere-Schritt

Reigns trifft in der Nacht in einem „Tribal Conbat“ auf seinen Neffen Jey Uso, auf dem Spiel stehen der Titel und der Job als Anführer des zerrissenen Bloodline-Clans. Jey setzte bei SmackDown ein letztes Ausrufezeichen, als er im Hauptkampf der Show seinen aufstrebenden jungen Bruder Solo Sikoa besiegte - der in dem „Bloodline Civil War“ auf Reigns‘ Seite steht.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 4. August 2023:

The OC vs. The Brawling Brutes - No Contest