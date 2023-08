WWE-Hammer: Legende ist kurz nach realem Drama wieder Champion - mit 48

Die lebende Wrestling-Legende Rey Mysterio hat sich bei WWE nochmal zum Champion aufgeschwungen. In einem so nicht angekündigten Match besiegte der 48-Jährige Youngster Austin Theory und gewann damit den United States Title. Es ist sein erster Einzeltitel bei WWE seit vier Jahren. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Rey Mysterio sichert sich den US Title von Austin Theory

Mysterio, in diesem Jahr unter Tränen in die Hall of Fame eingezogen, ist zum dritten Mal US-Champion – womit das Vermächtnis des seit bald 35 Jahren im Ring aktiven 1,68-Meter-Manns mit der bahnbrechenden Karriere nochmal ein Stück größer wird. (Rey Mysterio: So sieht er ohne Maske aus)