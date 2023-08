WWE lässt deutschsprachige Fans plötzlich zittern

Er ist kurz davor, Geschichte bei WWE zu schreiben - nun aber lässt das Wrestling-Imperium seine Fans plötzlich zittern!

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW hat Österreich-Phänomen Gunther seine erste Niederlage in einem Einzelmatch seit der Berufung in den Hauptkader im vorigen Jahr kassiert. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Wenige Wochen, bevor er die Bestmarke als am längsten regierender Intercontinental Champion der Geschichte überbieten könnte, verlor der Wiener ein Titelmatch gegen Ex-Olympiaringer Chad Gable.

In einem Duell zweier Ausnahmewrestler unterschiedlichen Typs besiegte Gable Schwergewicht Gunther durch Auszählen, nachdem er ihm einen Suplex in Richtung des Zeitnehmertischs verpasste und dann rechtzeitig vor Gunther zurück in den Ring kam.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Nach dem Regelwerk von WWE wechselt der Titel nicht durch „Count-Out“, darum ist Gunther weiter Champion. Zu einem dramaturgisch passenden Zeitpunkt ist sein Nimbus nun aber angekratzt. Ein Rückmatch gegen Gable ist wahrscheinlich - aller Voraussicht nach, bevor Gunther den Rekord übertrumpfen kann. Die Großveranstaltung Payback am 2. September bietet sich an.

Gunther könnte bald Rekord-Champion sein

Gunther hält bei WWE inzwischen seit 437 Tagen den an historischem Prestige reichen Titel. Er übertraf damit jüngst die längsten Einzelregentschaften der Hall of Famer Pedro Morales (425) und „Macho Man“ Randy Savage (414) – wie zuvor schon Don Muraco (385), Greg Valentine (285), Mr. Perfect (280) und The Rock (265):

Vor Gunther liegt mittlerweile nur noch Achtziger-Jahre-Star The Honky Tonk Man (454), der in 17 Tagen fällig wäre.

Es sieht so aus, als ob WWE nun Gable als den potenziellen Spielverderber positioniert. Kommende Woche geht dessen Fehde gegen Gunthers Gruppierung Imperium weiter, er trifft dann auf Gunthers deutschen Sidekick Ludwig Kaiser.

Ob mit oder ohne Rekord: Gunthers Regentschaft dürfte sich dem Ende zuneigen, für die Zeit danach sieht die Zukunft rosig aus: WWE-Kreativchef „Triple H“ Paul Levesque ist Gunther erklärtermaßen in hoher Wertschätzung verbunden, beim Royal Rumble zu Beginn des Jahres wurde schon die Saat gelegt für künftige Duelle mit den Topstars Cody Rhodes und Brock Lesnar.

WWE RAW - die weiteren News und Highlights:

Fixiert für Payback wurden bei RAW Titelmatches zwischen World Champion Seth Rollins und Rivale Shinsuke Nakamura sowie Damenchampion Rhea Ripley und Raquel Rodriguez, die sich mit einer Attacke auf Ripley aus der inszenierten Verletzungspause zurückmeldete.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Beim Heimspiel in Montreal feierte auch der zuletzt wegen Rippenproblemen pausierende Tag-Team-Champion Kevin Owens an der Seite von Partner Sami Zayn sein Comeback. Er kam Zayn zu Beginn der Show gegen Judgment Day zu Hilfe, am Ende besiegten die beiden das Trio gemeinsam mit Cody Rhodes.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 21. August 2023:

The New Day besiegen Drew McIntyre & Matt Riddle

Intercontinental Title Match: Chad Gable besiegt Gunther (c) durch Count Out

Non Title Match: Rhea Ripley besiegt Candice LeRae

Akira Tozawa besiegt The Miz

Non Title Match: Chelsea Green & Piper Niven besiegen Kayden Carter & Katana Chance

Non Title Match: Kevin Owens & Sami Zayn besiegen Damian Priest & Finn Balor durch DQ