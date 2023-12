WWE: Heiße Doppel-Enthüllung vor und hinter den Kulissen

Das Wrestling-Imperium WWE steht vor einem spannenden Jahr 2024 - in mehr als einer Hinsicht.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW hat die Liga eine zentrale Weichenstellung für den frisch zurückgekehrten Topstar CM Punk und den Mega-Event WrestleMania 40 im kommenden Frühjahr vollzogen. Und in einer auffälligen Nähe dazu ist am Montag außerdem bekannt geworden, dass bald darauf der WWE-Vertrag von Punks mutmaßlichem Gegner auslaufen wird: World Champion Seth Rollins. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

CM Punk schließt sich offiziell WWE RAW an

Punk, der bei den Survivor Series im vergangenen Monat sein lange unvorstellbares Comeback bei WWE gegeben hat, verkündete bei RAW in der Nacht zum Dienstag eine Nachricht, die die Promotion bislang zurückgehalten hatte: Er wird Teil des RAW-Kaders, nimmt also den dort amtierenden Titelträger Rollins ins Visier und vorerst nicht Topstar Roman Reigns, der seit Sommer 2020 der Universal Champion der Freitagssendung SmackDown ist.

Eine verbale Konfrontation mit Rollins - die erste seit Punks Wiederkehr - erschien wie eine Bestätigung der Gerüchte, dass der „Visionary“ Punks erster Fehdengegner sein wird. Es sieht alles danach aus, dass der Kampf für den Jahreshöhepunkt WrestleMania 40 am 6. und 7. April im NFL-Stadion der Philadelphia Eagles geplant ist.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Punk verkündete bei RAW außerdem, was er am Freitag schon bei SmackDown angedeutet hatte: Er wird am Royal Rumble im Januar teilnehmen, dem 30-Mann-Kampf, dessen Sieger bei WrestleMania einen Champion seiner Wahl herausfordern darf.

Tilgt WWE Punks WrestleMania-Makel?

Ein Sieg Punks würde dem Duell mit Rollins den Weg bahnen und damit auch spät einen Makel in der WWE-Bilanz des streitbaren Kultstars tilgen: Punk stand noch nie in einem WrestleMania-Hauptkampf, auch nicht während seiner damals historisch langen WWE-Titelregentschaft zwischen 2011 und 2013.

Punk musste seinerzeit zweimal dem Gigantenduell zwischen John Cena und Dwayne „The Rock“ Johnson den Vortritt lassen - was ihn erklärtermaßen ärgerte und ein Faktor in der Entfremdung zwischen ihm und WWE war, die zu seinem geräuschvollen Abgang Anfang 2014 führte.

Nach seinem ebenso bitteren Riss mit Konkurrent AEW in diesem Sommer scheint es nun unverhofft zu einem späten Karriere-Höhepunkt für den 45-Jährigen zu kommen. Ein Main Event zwischen Punk und Rollins an einem Tag der zweitägigen Megashow würde gleichzeitig die Tür offen lassen für das zweite große Mania-Duell, das sich seit der 39. Auflage in diesem Jahr andeutet: ein Universal-Title-Rückmatch zwischen Reigns und den bei WM 39 um den Sieg betrogenen Cody Rhodes.

Seth Rollins‘ WWE-Vertrag soll 2024 auslaufen

Ebenso interessant wie die sich abzeichnenden WrestleMania-Planungen ist allerdings auch die parallele Enthüllung des Vertragsendes von Rollins, das lange ein gut gehütetes Geheimnis war: Wie das gewöhnlich gut informierte Portal Fightful wenige Stunden vor RAW enthüllte, läuft Rollins‘ Kontrakt im Juni 2024 aus, es habe auch noch keine Gespräche über eine Verlängerung gegeben.

Die Veröffentlichung lässt aufhorchen, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund dessen, dass Rollins eine belastete Vorgeschichte mit Punk hat - Anfang 2023 beschimpfte er ihn noch öffentlich als „Krebsgeschwür“, das er nicht bei WWE zurückhaben wolle.

Ob der persönliche Ärger noch ein reales Thema ist, ist ungewiss - Rollins hat in der Vergangenheit auch andere private Animositäten beiseite geschoben beziehungsweise produktiv in Fiktion umgesetzt, etwa in der Fehde mit dem jüngst gefeuerten Matt Riddle.

Sicherer anzunehmen ist allerdings: Rollins wird sich genau ansehen, was die WWE ihm bieten wird: Der 37 Jahre alte Ausnahme-Athlet ist in einer hervorragenden Verhandlungsposition, zumal sich AEW die Finger nach ihm lecken würde, sollten er und WWE nicht zusammenkommen.

WWE muss um Rollins und auch Ehefrau Becky Lynch kämpfen

Rollins‘ Zukunft könnte auch verwoben sein mit der seiner Ehefrau Becky Lynch, deren Vertrag ebenfalls im Juni 2024 auslaufen soll - und deren Verhältnis zu WWE zuletzt nicht mehr frei von Dissonanzen schien.

Es ist zu erwarten, dass WWE - aktuell inmitten des größten Zuschauer- und Geschäftsbooms seit Jahrzehnten - viel investieren wird, um das populäre Traumpaar zu halten, statt es der Konkurrenz in die Hände zu spielen. Die vergangenen Monate haben allerdings auch gezeigt, dass die florierende Promotion nicht bereit ist, alle Ansprüche zu erfüllen.

Verhandlungen mit Rollins‘ Weggefährte Adam Copeland alias Edge scheiterten zuletzt, Legende Copeland wechselte zu AEW. Auch im ungelösten Vertragspoker mit Rollins‘ derzeitigem Rivalen Drew McIntyre - Rollins‘ Gegner bei der Neujahrsausgabe von RAW - stehen die Zeichen auf Trennung.