WWE-Maskenmänner entpuppen sich als Comeback-Überraschung

WWE SmackDown: Garza und Carrillo helfen Santos Escobar

Der Eingriff lenkte Lashley ab und ermöglichte Escobar den Einzug in das Finale eines Turniers, in dem es um ein Titelmatch gegen US Champion Logan Paul geht. Nach dem Sieg für Escobar enttarnten sich die beiden Rückkehrer an seiner Seite.