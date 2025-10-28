Eine WWE-Rivalität mit viel Geschichte lebt neu auf

Martin Hoffmann 28.10.2025 • 13:05 Uhr Die Kabuki Warriors Asuka und Kairi Sane nehmen bei WWE RAW die Tag-Team-Champions Charlotte Flair und Alexa Bliss ins Visier. Asuka und Flair knüpfen damit an eine lange gemeinsame Geschichte an.

Das Dreamteam aus Charlotte Flair und Alexa Bliss regiert weiter an der Spitze der Tag-Team-Division der WWE-Frauen - und steht nun vor seiner bislang größten Herausforderung.

Im Hauptkampf von WWE RAW in der Nacht zum Dienstag verteidigten Flair und Bliss ihre Tag-Team-Titel gegen Lyra Valkyria und Bayley. Mit einer anschließenden Attacke meldete ein anderes Duo seine Ansprüche auf die Gürtel an. Der dadurch angebahnte Titelkampf wird die Fortsetzung einer Rivalität mit viel Geschichte.

WWE RAW: Kabuki Warriors fordern Bliss und Flair

Flair und Bliss besiegten ihre RAW-Gegnerinnen am Ende mit einer doppelten Ausführung von Flairs Spezialmanöver Natural Selection, es folgte der erfolgreiche Pinfall von Flair gegen Bayley.

Unmittelbar danach brach das Chaos los: Die Kabuki Warriors Asuka und Kairi Sane stürmten den Ring und attackierten sowohl die Titelträgerinnen als auch Bayley und Valkyria. Die beiden Japanerinnen zielen offensichtlich auf ihren dritten gemeinsamen Tag-Team-Titelgewinn ab.

Für Flair und Asuka ist es - unter neuen Vorzeichen - die Fortsetzung einer sieben Jahre zurückreichenden gemeinsamen Historie.

Asuka vs. Flair: Sieben Jahre Geschichte

Die 44 Jahre alte Asuka, die längst als eine der besten Wrestlerinnen der Geschichte gilt und geschlechterübergreifend zu den Größten ihrer Generation gehört, begegnete der 39-jährigen Flair erstmals bei WrestleMania 2018 in New Orleans.

Die Tochter der Ikone Ric Flair beendete damals die 914 Tage lange Siegesserie Asukas, mit der WWE die Japanerin eingeführt hatte und mit der sie auch den legendären „Undefeated Streak“ von Bill Goldberg bei WCW getoppt hatte.

In den Jahren darauf folgten zahlreiche weitere große Matches, in denen Asuka und Flair sich gegenüberstanden - unter ihnen die beiden TLC-Matches 2018 und 2019 (einmal im Dreikampf mit Becky Lynch, einmal mit Lynch und Flair gegen Asuka und Sane) und die „War Games“ bei den Survivor Series 2023. Als Partnerinnen hielten Flair und Asuka auch einst gemeinsam die Tag-Team-Titel.

