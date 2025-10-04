Spektakuläres Debüt bei WWE

Martin Hoffmann 04.10.2025 • 09:52 Uhr Bei SmackDown präsentieren sich die Top-Talente Sol Ruca und Zaria erstmals auf großer WWE-Bühne. Ruca führt den Fans ihre athletischen Qualitäten vor - und ihren besonders innovativen Finisher.

Viel Bewegung im Kader von WWE - und bald noch mehr?

Sol Ruca und Zaria, zwei aufstrebende Jungstars des Aufbaukaders NXT, haben ihr Debüt bei der TV-Show Friday Night SmackDown gefeiert. Sie sind womöglich Teil einer größeren Talente-Welle, die auf die WWE-Hauptkader zurollt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

WWE SmackDown: Debüt für Sol Ruca und Zaria

Ruca und Zaria wurden bei SmackDown in einem Backstage-Segment eingeführt, in dem sie sich mit Nick Aldis unterhielten, der bei SmackDown den General Manager der Show spielt.

Aus dem Auftritt entspann sich ein Match gegen Chelsea Green und Alba Fyre, die Ruca und Zaria für ihre Gruppierung Secret Hervice rekrutieren wollten. Ruca und Zaria lehnten ab und forderten Green und Fyre stattdessen zu einem Match.

Die beiden Neulinge gewannen den Kampf, später folgte ein weiteres Backstage-Segment, in denen sich die amtierenden Tag-Team-Champions Alexa Bliss und Charlotte Flair beeindruckt von Ruca und Zaria zeigten - und ihnen ein Titelmatch in Aussicht stellten.

Musikertochter Ruca: Innovativ-spektakulärer Finisher

Die 26 Jahre alte Ruca und Altersgenossin Zaria zählen zu den heißesten jungen Talenten der WWE-Frauendivision.

Die Australierin Zaria - vor ihrer WWE-Zeit bekannt als Delta ist eine athletische Power-Wrestlerin mit einem an eine Figur aus „Mas Max“ erinnerndem Look. Sie wurde schon vielfach mit ihrer körperlich und stilistisch veranlagten Landsfrau Rhea Ripley verglichen.

Ruca, Tochter des Musikers und Produzenten Paul A. Hampton - eine regionale Größe der kalifornischen Ska- und Reggae-Szene -, ist amtierender North American Champion des NXT-Kaders. Sie hält auch den Speed Title, eine Sondertrophäe für Siege in Matches unter fünf Minuten - ein seit einiger Zeit laufendes Social-Media-Experiment von WWE.

Calyx Harmony Hampton, wie Ruca eigentlich heißt, ist eine ehemalige College-Turnerin, die bei NXT mit ihrem innovativen, athletischen Stil hervorgestochen ist. Bei SmackDown führte sie unter anderem ihren spektakulären Finisher vor, den Sol Snatcher - eine Variation des Ace Crusher (Diamond Cutter, RKO), vor dem Ruca einen eingesprungenen Vorwärtssalto aus der Ringecke vollführt.

Auch Evans auf dem Sprung - folgt bald Oba Femi?

Ruca und Zaria scheinen nicht die einzigen Youngster zu sein, die auf dem Sprung sind: Auch der 21 Jahre junge Highflyer Je‘Von Evans tauchte zum zweiten Mal in Folge bei SmackDown auf und schloss eine Partnerschaft mit dem Mexikaner Rey Fenix. Gemeinsam besiegten die beiden Los Garza (Angel und Humberto).

Zusätzlich dazu mehrten sich zuletzt die Gerüchte, dass der ehemalige NXT-Champion Oba Femi vor einer Beförderung in den Hauptkader stehen könnte: Femi verlor vergangene Woche seinen Titel an Ricky Saints, den ehemaligen Ricky Starks von AEW, und tauchte seitdem nicht mehr bei NXT auf.