32 russische Athleten wollen ihre Einladung für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS erzwingen.

Zu den Athleten, die wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Richtlinien bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi keine Einladung erhalten haben und dagegen klagen, gehören auch Shorttrack-Ikone Wiktor Ahn und Biathlet Anton Schipulin.

Der CAS will die Sportler am Mittwoch anhören, "so schnell wie möglich" soll im Anschluss das Urteil bekannt gegeben werden. Am Freitag beginnen die Wettkämpfe bei den Spielen in Pyeongchang. Eiskunst-Olympiasiegerin Xenia Stolbowa, Ski-Langläufer Sergej Ustjugow und Eisschnellläufer Ruslan Muraschow sind ebenfalls unter den 32 Athleten.

Coates bestätigt Berufung

CAS-Präsident John Coates bestätigte in der IOC-Session am Dienstag in Pyeongchang den Vorgang. "Die Athleten haben Berufung gegen die Entscheidung der Kommissionen eingelegt", sagte IOC-Mitglied Coates.

Das IOC hatte 43 russische Athleten wegen Doping-Vergehen in Sotschi lebenslang von Olympia ausgesperrt. 42 von ihnen gingen in Berufung und zogen vor den CAS. Der Gerichtshof hob die Sperren in 28 Fällen auf.

Das IOC weigerte sich jedoch bislang, Einladungen auszusprechen. Gegen diese Haltung gehen die russischen Athleten nun vor.

Das Ad-Hoc-Gericht des CAS habe ein Verfahren eröffnet, nachdem es Eilanträge von 32 russischen Athleten erhalten habe, teilte das höchste internationale Sportgericht offiziell mit. "Die Antragssteller gehen gegen die Entscheidung des IOC vor, sie nicht zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang einzuladen", hieß es in der Mitteilung.