Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (Partenkirchen) nimmt ihren dritten Triumph bei den Winterspielen in Pyeongchang am Mittwoch (ab 20.22 Uhr OZ/12.22 Uhr MEZ im LIVETICKER) in Angriff.

Der 24-Jährigen, die als erste Biathletin den olympischen Sprint und die Verfolgung gewonnen hatte, wurde für den Klassiker über 15 km die Startnummer 34 zugelost. Vor ihr geht mit Nummer 23 Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) in die Loipe. (SERVICE: Der Olympia-Zeitplan)

Maren Hammerschmidt (Winterberg), die ihren ersten Einsatz in Südkorea bestreitet, ist als 40. ebenso Teil der zweiten Startgruppe. Als letzte Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV) startet Franziska Preuß (Haag/61), die wie Hammerschmidt in den ersten beiden Rennen zuschauen musste. (Medaillenspiegel der Olympischen Spiele)