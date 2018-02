Anzeige

Olympia 2018, Biathlon: Laura Dahlmeier führt Sprint-Aufgebot an Dahlmeier führt Sprint-Aufgebot an / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Laura Dahlmeier wartet noch auf ihren ersten Olympiasieg © Getty Images

Mit Laura Dahlmeier an der Spitze geht das vierköpfige Frauen-Team in den Biathlon-Sprint am Samstag. Eine Umsteigerin ist auch dabei, Franziska Preuß nicht.